Тейлор одержала уверенную победу в трилогии с Серрано
Ирландка снова огорчила свою титулованную соперницу
около 3 часов назад
Тейлор и Серрано / Фото - Yahoo
Абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлор (25-1, 6 КО) и обладательница титулов WBA, WBO и IBO в полулегком весе Аманда Серрано (47-3-1, 30 КО) провели третий очный поединок.
Ирландка победила решением большинства судей – 95-95, 97-93, 97-93 на карточках.
Поединок прошел в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Организатором вечера бокса была Most Valuable Promotions Джейка Пола.
Бой состоялся в рамках первой полусредней весовой категории.
В первом бою 30 апреля 2022 года Кэти победила Аманду раздельным решением судей. В реванше в ноябре 2024-го Тейлор победила единогласным решением судей.