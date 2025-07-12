Владимир Кириченко

Абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлор (25-1, 6 КО) и обладательница титулов WBA, WBO и IBO в полулегком весе Аманда Серрано (47-3-1, 30 КО) провели третий очный поединок.

Ирландка победила решением большинства судей – 95-95, 97-93, 97-93 на карточках.

KATIE TAYLOR REMAINS THE UNDISPUTED SUPER LIGHTWEIGHT CHAMPION BY MAJORITY DECISION #TaylorSerrano pic.twitter.com/Ei9DnOjmTE — Netflix (@netflix) July 12, 2025

Поединок прошел в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Организатором вечера бокса была Most Valuable Promotions Джейка Пола.

Бой состоялся в рамках первой полусредней весовой категории.

В первом бою 30 апреля 2022 года Кэти победила Аманду раздельным решением судей. В реванше в ноябре 2024-го Тейлор победила единогласным решением судей.