Тейлор сохранила титул абсолютной чемпионки

Ирландка разобрала соперницу из Аргентины

Кети Тейлор / Фото: sports.yahoo.com

На Wembley Arena в Лондоне абсолютная чемпионка в лёгком весе (до 61,2 кг) ирландка Кети Тейлор (22-0, 6 КО) выиграла у аргентинки Карен Карабахал (19-1, 2 КО).



Начиная с первого раунда Тейлор за счет отличного футворка завладела преимуществом и методично разбивала соперницу.

Иногда Тейлор делала всплеск в атаке, но это больше было сделано для публики.

Карабахал в ответ выбрасывала много ударов, но в основном промахивалась. За весь бой Тейлор не понесла никакого серьезного урона.

По итогам 10 раундов победу отдали Тейлор: 100:91, 99:91 и 98:92.