Тейлор: «Со мной связывались по поводу поединка с Лопесом»
Тейлор сохранила титул абсолютной чемпионки
Ирландка разобрала соперницу из Аргентины
30 октября 08:32
Кети Тейлор / Фото: sports.yahoo.com
На Wembley Arena в Лондоне абсолютная чемпионка в лёгком весе (до 61,2 кг) ирландка Кети Тейлор (22-0, 6 КО) выиграла у аргентинки Карен Карабахал (19-1, 2 КО).
Начиная с первого раунда Тейлор за счет отличного футворка завладела преимуществом и методично разбивала соперницу.
Иногда Тейлор делала всплеск в атаке, но это больше было сделано для публики.
Карабахал в ответ выбрасывала много ударов, но в основном промахивалась. За весь бой Тейлор не понесла никакого серьезного урона.
По итогам 10 раундов победу отдали Тейлор: 100:91, 99:91 и 98:92.
Комментарии 0