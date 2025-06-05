Тим Цзю о реванше с Фундорой: «Нужно срубить это дерево»

Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю (25-2, 18 KO) поделился мыслями о возможном реванше с американцем Себастьяном Фундорой (21-1-1, 13 KO), которому он уступил в марте 2024 года раздельным решением судей. Слова приводит Fight Hub TV.

Нужно срубить это дерево. Оно очень высокое — это проблема для любого соперника. Но нужно адаптироваться. Тим Цзю

По информации известного инсайдера Майка Коппинджера, второй бой между Цзю и Фундорой может состояться уже 19 июля в Лас-Вегасе.

Тим Цзю стремится к реваншу с Фундорой: «На этот раз я готов переписать историю».