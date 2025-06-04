Тим Цзю о возвращении Пакьяо: «46 лет — это сумасшедший возраст для возвращения»
Поединок между боксерами состоится 19 июля
1 день назад
Бывший чемпион мира, австралиец Тим Цзю прокомментировал неожиданное возвращение на профессиональный ринг легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), которому ныне 46 лет. Слова приводит FOX Sports.
46 лет — это потрясающий возраст для возвращения, особенно если речь идет не просто о бое, а о титульном поединке. Но Мэнни хорошо знает себя, свое тело и путь, который прошел. Если кто-то и способен на такое — то это именно он.
Мейвезер уверен, что 46-летний Пакьяо победит Барриоса (29-2-1, 18 КО).