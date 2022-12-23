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Тим Цзю: «Пусть Чарло держит ремни блестящими, потому что я иду за ними»

Австралийский проспект готов забрать титулы у Джермелла на ивенте в Лас-Вегасе
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 22:12
Тим Цзю: «Пусть Чарло держит ремни блестящими, потому что я иду за ними»
Тим Цзю / Фото - foxsports.com.au
Топовый австралийский боксер первого среднего дивизиона Тим Цзю (21-0, 15 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с абсолютным чемпионом мира в его весовой категории американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО). 

Цитирует Цзю boxingnews24.com.

«28-го января первый средний вес получит нового короля. Могу пообещать увлекательный бой. Пусть Джермелл держит ремни блестящими, потому что я иду за ними. Я очень долго готовился к этому поединку. Я гнался за этим и очень рад, что мы наконец-то встретимся. Передо мной стоит только одна задача и есть только один план - это победа. Я буду готов на 100 процентов».


Напомним, что Чарло и Цзю проведут поединок 28 января на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Владимир Кириченко
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Тим Цзю Джермелл Чарло

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