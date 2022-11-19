Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»

Фото: Facebook Беринчика

Егор Голуб, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), рассказал, как проходит подготовка к бою против Ивана Менди (47-5-1, 22 КО):

Среди наших спарринг-партнеров и профессиональные боксеры, и топовые спортсмены из олимпийской сборной Украины. Один из них – чемпион мира (среди любителей) Юрий Захареев. Мы отбирали схожих по антропометрии бойцов, которые повторяют движения нашего соперника. Иногда даже мне приходится спарринговать с Денисом».