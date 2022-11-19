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Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»

Егор Голуб – о подготовке боксера к бою против Менди
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»
Фото: Facebook Беринчика

Егор Голуб, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), рассказал, как проходит подготовка к бою против Ивана Менди (47-5-1, 22 КО):

«Подготовка в целом проходит нормально, все слава Богу, без травм. Тренируемся согласно графику. Пребываем в Черногории, где погодные условия отличаются от наших, первые три недели было очень тепло. Сейчас погода меняется – дожди, грозы. Но всю основную работу мы уже выолнили. Можно сказать, вышли на финишную прямую в тренировочном процессе.

Среди наших спарринг-партнеров и профессиональные боксеры, и топовые спортсмены из олимпийской сборной Украины. Один из них – чемпион мира (среди любителей) Юрий Захареев. Мы отбирали схожих по антропометрии бойцов, которые повторяют движения нашего соперника. Иногда даже мне приходится спарринговать с Денисом».


Бой Беринчик – Менди состоится 3 декабря в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Дерек Чисора.

Источник: luckypunchnet Сергей Остапенко
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Денис Беринчик Егор Голуб

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