Владимир Кириченко

Известный американский специалист Андре Розье для Seconds Out поделился мыслями о современных боксерах супертяжелого веса.

Что вы хотите увидеть от новых супертяжеловесов?

«Я хотел бы увидеть бдительность, преданность делу, немного агрессии. Покажите мне, что вы готовы рисковать. Покажите мне Эвандера Холифилда, Майка Тайсона, Риддика Боу. Я могу вернуться еще дальше – покажите мне Джорджа Формана, Рона Лайла, Кенни Нортона, Мохаммеда Али, Джимми Янга.

Покажите мне, что вы хотите быть особенными. Вот что я хочу увидеть. Кого-то, кто имеет внутреннюю потребность быть особенным».

Кто-нибудь из супертяжеловесов, кроме Усика, показывает вам это?

«Я не доволен новым поколением супертяжеловесов. Я даже не очень на них сосредоточен. Усик – человек, которого я уважаю. Остальные, кажется, просто за деньгами пришли».

Мог бы Усик соревноваться в 90-х, 80-х и ранее?

«Конечно, мог бы. Я не говорю, что он бы точно победил тех жестких ребят, но у него были бы очень хорошие шансы, потому что он технически сильный боец».

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