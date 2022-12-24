Уоррен: «Как британский фанат, я думаю, что мы все хотели бы увидеть, как Фьюри дерется с Джошуа, а не с Усиком»
Тренер Дюбуа: «Джошуа нужно перестать сомневаться в себе, а не винить во всех неудачах тренеров»
Шейн Макгиган советует Эй Джею работать в зале
12:36
Фото: InstagramШейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (17-1, 16 КО) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) должен перестать обвинять во всех своих неудачах тренеров. Сказал Макгиган Boxing King Media.
Дело в том, что он работал с несколькими разными тренерами, и это автоматически заставляет вас думать, что он винит тренера в том, что у него не все получается. Я считаю, что Гарсия является отличным тренером.
Если вы не слушаете, не принимаете во внимание то, что говорит тренер, тогда трудно реализовать его тактику. Я думаю, что Джошуа переживает кризис, ему нужно перестать задавать себе вопросы. Просто нужно сказать себе – заткнись и продолжай работать.
Потенциальный соперник Усика пропустит из-за травмы полгода.
Комментарии 0