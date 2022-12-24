Тренер Дюбуа: «Джошуа нужно перестать сомневаться в себе, а не винить во всех неудачах тренеров»

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Если вы не слушаете, не принимаете во внимание то, что говорит тренер, тогда трудно реализовать его тактику. Я думаю, что Джошуа переживает кризис, ему нужно перестать задавать себе вопросы. Просто нужно сказать себе – заткнись и продолжай работать.