Тренер Кішона Девіса заперечив побиття Олбрайта
Брайан Макинтайр объяснил, что конфликт вызвал брат Олбрайта, а не Кишон
около 3 часов назад
Тренер бывшего чемпиона WBO в легком весе Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО) Брайан Макинтайр прокомментировал резонансный инцидент, произошедший после боя брата Кишона Келвина Дэвиса с Нахиром Олбрайтом (17-2, 7 КО).
Стычка возникла за кулисами после победы Олбрайта над Келвином Дэвисом, сообщает FightHype.com.
Макинтайр разъяснил ситуацию, опровергнув слухи о избиении.
«Многие люди пишут: «Как они могли такое сделать?» Да там даже никого из тех, кто комментирует, не было. Вы не видели, что произошло на самом деле. Олбрайт сам сказал, что Кишон подошел к нему, они стояли лбами, а потом его оттащили. Как это избиение?».
Он добавил, что конфликт начался, когда брат Олбрайта ударил члена их команды, что и вызвало суматоху.
Напомним, ранее за Кишона извинился Теренс Кроуфорд.
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