Олег Гончар

Тренер бывшего чемпиона WBO в легком весе Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО) Брайан Макинтайр прокомментировал резонансный инцидент, произошедший после боя брата Кишона Келвина Дэвиса с Нахиром Олбрайтом (17-2, 7 КО).

Стычка возникла за кулисами после победы Олбрайта над Келвином Дэвисом, сообщает FightHype.com.

Макинтайр разъяснил ситуацию, опровергнув слухи о избиении.

«Многие люди пишут: «Как они могли такое сделать?» Да там даже никого из тех, кто комментирует, не было. Вы не видели, что произошло на самом деле. Олбрайт сам сказал, что Кишон подошел к нему, они стояли лбами, а потом его оттащили. Как это избиение?».

Он добавил, что конфликт начался, когда брат Олбрайта ударил члена их команды, что и вызвало суматоху.

Напомним, ранее за Кишона извинился Теренс Кроуфорд.