Денис Седашов

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился планами относительно андеркарда ожидаемого боксерского мегабоя между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO), который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на Netflix в рамках Riyadh Season.

Мир будет наблюдать за боем века между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Я хочу, чтобы предварительный кард этого вечера украсили молодые, амбициозные боксеры, которые заслуживают своего шанса выступить на большой сцене. Турки Аль аш-Шейх

Он также назвал имена бойцов, которых хотел бы видеть на этом боксерском шоу:

Дзунто Накатани (чемпион The Ring)

Кристиан Мбилли

Мохаммед Алакель

Рейто Цуцуми

Джастин Вилория

Эмилиано Альварадо

Джамар Телли

Абдулла Мейсон

Нишант Дев

The world will be watching Riyadh Season’s Canelo Alvarez-Terence Crawford fight of the century on Netflix. And for that, I want to load the undercard with young, hungry fighters who deserve the chance to perform under the bright lights. These are some of the names I hope to see… pic.twitter.com/vnRy0OMfNH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 11, 2025

Бой между Канело и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Бой покажет Netflix.

Альварес и Кроуфорд устроили дуэль взглядов.