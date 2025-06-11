Туркі Аль аш-Шейх хочет видеть молодых звезд в андеркарде боя Альварес – Кроуфорд
Среди них — чемпион Дзунто Накадани и другие молодые таланты
около 2 часов назад
Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился планами относительно андеркарда ожидаемого боксерского мегабоя между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO), который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на Netflix в рамках Riyadh Season.
Мир будет наблюдать за боем века между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Я хочу, чтобы предварительный кард этого вечера украсили молодые, амбициозные боксеры, которые заслуживают своего шанса выступить на большой сцене.
Он также назвал имена бойцов, которых хотел бы видеть на этом боксерском шоу:
Дзунто Накатани (чемпион The Ring)
Кристиан Мбилли
Мохаммед Алакель
Рейто Цуцуми
Джастин Вилория
Эмилиано Альварадо
Джамар Телли
Абдулла Мейсон
Нишант Дев
Бой между Канело и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Бой покажет Netflix.
Альварес и Кроуфорд устроили дуэль взглядов.