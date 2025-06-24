Олег Гончар

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в интервью Bad Left Hook объявил о введении новой бонусной системы для боксеров на его шоу, начиная с боя Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда.

«Мы не будем давать бонусы за нокауты, потому что это неправильно. Награда будет за качество выступления. Бокс — это «сладкая наука», где важна тактика, а не «беготня». Бонусы получат те, кто демонстрирует настоящий бокс. А с теми, кто просто убегает без стратегий, мы будем прощаться». Турки Аль аш-Шейх

Турки раскритиковал бой Альвареса против Доминика Скалла, который состоялся 4 мая. Он назвал передвижение Скалла «бегством в течение 12 раундов».

Аль аш-Шейх также выразил недовольство IBF, которая, по его словам, заставила организовать этот бой из-за потери одного из поясов.

Напомним, поединок Альвареса и Кроуфорда состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.