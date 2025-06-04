«Тут без вопросов». Кроуфорд назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
Американский боксер уверен в победе украинца
1 день назад
Один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поделился ожиданиями от реванша между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
В комментарии для шоу Ring Champs with Ak & Barak американец не оставил никакой интриги:
Усик. Тут без вопросов.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.