Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО), как ожидается, может бросить вызов Фрэнсису Нганну после своего следующего боя. Американец возвращается на ринг 27 июня, когда встретится с Тирреллом Херндоном (24-5, 15 КО) — это будет его первый выход за год.

39-летний Уайлдер не выходил на ринг с июня 2024 года, когда сенсационно проиграл нокаутом китайцу Чжан Чжилэю (27-3-1, 22 КО) в Саудовской Аравии. Перед этим он также уступил Джозефу Паркеру (36-3, 24 KO).

Тренер Нганну Дьюи Купер в комментарии для Slingo заявил, что в случае победы Уайлдера над Херндоном, вызов на поединок почти гарантирован:

Мы понимаем коммерческую сторону бокса. Это совершенно другая игра, чем ММА, и там действительно есть большие возможности. У Фрэнсиса появился шанс реализовать свою настоящую страсть — бокс. Бой против Деонтея — это именно то, чего мы давно хотели. Это было бы зрелищное и захватывающее противостояние. Уайлдер имеет мощный удар — как и Нганну. И это делает бой еще более интригующим. Дьюи Купер Тренер Фрэнсиса Нганну

Диллиан Уайт может провести бой против Уайлдера уже этим летом.