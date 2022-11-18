Диллиан Уайт: «Усик – объединенный чемпион, но я все равно не знаю, куда его поставить»
Уайт хочет заполучить реванши с Джошуа и Фьюри
Британский супертяжеловес следующий бой проведет 26 ноября
18 ноября 14:03
Фото: Bleacher Report
Бывший претендент на пояс WBC Диллиан Уайт (27-3, 19 КО) рассказал о своих целях в боксе:
«Смысл пребывания в данной игре – желание подняться на вершину. Я хочу побить каждого. Реванш с Фьюри, реванш с Джошуа. Хочу побить каждого побеждавшего меня парня».
Если 26 ноября Уайт победит Джермейна Франклина, то с высокой долей вероятности получит реванш против Энтони Джошуа.
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