Уайт не проведет бой 7 июня, у британца есть возможность выйти на мегафайт

Ветерана тяжелого веса ждет очередное испытание
 

около 16 часов назад

Ділліан Вайт / Фото - ВВС
Ділліан Вайт / Фото - ВВС
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) не выйдет на ринг на шоу 7 июня. Об этом для The Ring сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

«Он теперь не будет в кард. У него появилась возможность большого, большого боя в августе, и мы сейчас пытаемся это финализировать. Это действительно большой поединок для него, поэтому он получит приоритет.

Он хочет этого, он хочет бой большего масштаба, чем тот, что был бы в Ипсвиче. Именно это и произойдет. Это действительно очень большой бой».

37-летний боксер в апреле снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенезера Тетте в седьмом раунде.

Напомним, Уайт должен был выступить в рамках андеркарда ивента Фабио ВордлиДжастис Хани

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