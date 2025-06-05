Уайт не проведет бой 7 июня, у британца есть возможность выйти на мегафайт

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) не выйдет на ринг на шоу 7 июня. Об этом для The Ring сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

«Он теперь не будет в кард. У него появилась возможность большого, большого боя в августе, и мы сейчас пытаемся это финализировать. Это действительно большой поединок для него, поэтому он получит приоритет.

Он хочет этого, он хочет бой большего масштаба, чем тот, что был бы в Ипсвиче. Именно это и произойдет. Это действительно очень большой бой».