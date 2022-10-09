Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника

Дмитрий одержал свою 10-ю профессиональную победу

Дмитрий Безус

На боксерском шоу в Риге украинский супертяжеловес Дмитрий Безус (10-0, 4 КО) выиграл техническим нокаутом у чешского джорнимена Лукаша Вакера (3-3, 2 КО).



Интересно, что в начале боя украинец был на грани поражения, когда во втором раунде упал в нокдаун.

Однако, Дмитрий быстро восстановился и сам трижды отправлял соперника на настил пока рефери не остановил бой в четвертом раунде – ТКО4.

Напомним, ранее Безус жестко нокаутировал соперника из Бразилии.