Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника

Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
11 октября 22:00
На боксерском шоу в Риге украинский супертяжеловес Дмитрий Безус (10-0, 4 КО) выиграл техническим нокаутом у чешского джорнимена Лукаша Вакера (3-3, 2 КО).
Интересно, что в начале боя украинец был на грани поражения, когда во втором раунде упал в нокдаун.
Однако, Дмитрий быстро восстановился и сам трижды отправлял соперника на настил пока рефери не остановил бой в четвертом раунде – ТКО4.
Напомним, ранее Безус жестко нокаутировал соперника из Бразилии.
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