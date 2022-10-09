Украинец Славинский в поединке по странными оценками судей проиграл Васкесу

Виктор потерпел второе поражение в карьере

Виктор Славинский

В Карсоне (США) украинский полулегковес Виктор Славинский (13-2-1, 6 КО) проиграл раздельным решением судей американцу Эдварду Васкесу (13-1, 3 КО).



Начало поединка Славинский забрал за счет своему футворку, джебу и ударам по туловищу. Но американец, работающий агрессивным первым номером, постоянно поддавливал Виктора. Когда Васкес начал контратаковать легкими комбинациями, то у украинца начались проблемы.

Славинский упал во втором раунде, но к его счастью, рефери не зафиксировал результативного действия американца, посчитав, что Виктор поскользнулся.

В дальнейшем Васкес продолжил работать эффективнее и уверено перебивал украинца. У Славинского был неплохой взрыв в пятом раунде, но это позволило ему только забрать трехминутку.

Судьи по итогам поединка удивили своими оценками, поскольку в честных боях такого разброса во мнениях быть не может: 78:74 – Славинский, 77:75 и 79:73 – Васкес.