Олег Гончар

30 июля в возрасте 71 года умер легендарный американский тренер по боксу Томми Брукс.

Тренер умер после борьбы с агрессивной формой рака, сообщил промоутер Лу ДиБелла в Twitter.

Брукс, который родился 14 июня 1954 года в Арканзасе, оставил значительный след в боксе, работая с такими звездами, как Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, братья Кличко, Майк МакКаллум и Винни Пациенца.

Как боксер-любитель, Брукс выиграл чемпионат AAU в среднем весе в 1975 году, победив Майкла Спинкса, а его профессиональный рекорд составил 7-3 (7 KO).

С 1982 года Брукс посвятил себя тренерской карьере, в частности, готовя Холифилда к двум историческим победам над Тайсоном в 1996 и 1997 годах.

Позже Брукс тренировал Майка во время его возвращения в 1998–2002 годах, а также работал с Виталием и Владимиром Кличко.

В 2003 году Брукса внесли в Зал славы бокса Нью-Джерси.