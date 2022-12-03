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Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»

Экс-чемпион мира в двух дивизионах хочет увидеть бой против украинца
Бокс Профессиональный бокс
21:40
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Фьюри и Чисора / Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд в эфире ESPN назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) после поединка с Дереком Чисорой (33-12, 23 КО). 

В случае, если Фьюри добьется успеха в эту субботу, я надеюсь, что мы получим его бой с Усиком. А если нет, тогда после еще одного боя.

Очень опасно, когда вы взбираетесь так высоко, как это сделал Фьюри, а затем спускаетесь вниз и деретесь со второсортными бойцами в лице ветеранов, которые и не должны вас побеждать. Так что ему нужно добиться успеха в бою с Чисорой, а затем сразиться с еще одним лидером дивизиона.


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Денис Седашов
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Теги

Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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