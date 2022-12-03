Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Экс-чемпион мира в двух дивизионах хочет увидеть бой против украинца
21:40
Фьюри и Чисора / Фото: Getty ImagesЭкс-чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд в эфире ESPN назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) после поединка с Дереком Чисорой (33-12, 23 КО).
В случае, если Фьюри добьется успеха в эту субботу, я надеюсь, что мы получим его бой с Усиком. А если нет, тогда после еще одного боя.
Очень опасно, когда вы взбираетесь так высоко, как это сделал Фьюри, а затем спускаетесь вниз и деретесь со второсортными бойцами в лице ветеранов, которые и не должны вас побеждать. Так что ему нужно добиться успеха в бою с Чисорой, а затем сразиться с еще одним лидером дивизиона.
Красюк назвал главного виновника срыва мегафайта Усик – Фьюри.
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