Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:10
Телемагазин
09:45
Хоккей. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Таппара - Регле

Уорд назвал своего фаворита в поединке Джервонта – Райан Гарсия

Экс-чемпион мира не верит, что звездные боксеры пройдут всю дистанцию
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 10:39
Уорд назвал своего фаворита в поединке Джервонта – Райан Гарсия
Дэвис и Гарсия / Фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира и известный американский эксперт Андре Уорд поделился своим мнением относительно поединка между его звездными соотечественниками Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО) и Райаном Гарсией (23-0, 19 КО).

«Я думаю, что нужно поддержать «Танка» в этом бою. Этот поединок не лучший вариант ни для одного из парней, но я отдаю свое предпочтение Дэвису. Я основываюсь на его опыте, силе удара и его боксерских способностях».


«Райан – взрывной и очень быстрый. Танку придется с этим бороться. Это все будет проблемой для Джервонты, пока он не догонит своего соперника. Тут возникает вопрос, выдержит ли Гарсия удар Дэвиса? Когда Джервонта приземлит свой удар, сможет ли он сохранять самообладание и продолжать выполнять свой план на бой?».


«Если Гарсия это сделает, то у него будут хорошие шансы на победу, но это будет нелегко для обоих парней. Я сомневаюсь, что этот поединок пройдет всю дистанцию».


Ранее стало известно, что Гарсия и Дэвис проведут поединок 15 апреля, но перед этим Джервонта выйдет в ринг с Эктором Луисом Гарсией, а Райан с Мерсито Гестой.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джервонта Дэвис Райан Гарсия Андре Уорд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывший чемпион мира: «Лопесу будет тяжело в первом полусреднем весе, с кем бы он ни дрался»
Бывший чемпион мира: «Лопесу будет тяжело в первом полусреднем весе, с кем бы он ни дрался»
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 07:51
Поединок Джервонта – Райан Гарсия запланирован на 15 апреля, однако, бой может не состояться рамках легкого веса
Поединок Джервонта – Райан Гарсия запланирован на 15 апреля, однако, бой может не состояться рамках легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 13:52
Джервонта: «Очень люблю Mayweather Promotions, но мой контракт с ними завершен»
Джервонта: «Очень люблю Mayweather Promotions, но мой контракт с ними завершен»
Бокс Профессиональный бокс
06 декабря 12:41
Райан Гарсия в январе проведет дебютный поединок в первом полусреднем дивизионе
Райан Гарсия в январе проведет дебютный поединок в первом полусреднем дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
06 декабря 12:00
Хирн хочет перехватить бой Дэвис – Гарсия на DAZN
Хирн хочет перехватить бой Дэвис – Гарсия на DAZN
Бокс Профессиональный бокс
05 декабря 07:20
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Бокс Профессиональный бокс
03 декабря 13:00

Новости: Бокс

«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
«Мне кажется – надо внимание СБУ», «вали с нашей Украины». Реакции фанатов на пост Ломаченко с митрополитом лукой
Профессиональный бокс
10:34
Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко
Хирн увидел у Теофимо Лопеса регресс после победы над Ломаченко
Профессиональный бокс
09:52
Лапин рассказал, зачем вся команда Усика приехала на бой Фьюри – Чисора
Лапин рассказал, зачем вся команда Усика приехала на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
09:28
Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира
Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира
Профессиональный бокс
08:48
Джо Джойс рассказал, когда подерется с победителем боя Усик – Фьюри
Джо Джойс рассказал, когда подерется с победителем боя Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
08:22
Эннис признался, что его разочаровала новость о бое с Чухаджяном
Эннис признался, что его разочаровала новость о бое с Чухаджяном
Профессиональный бокс
07:48
Джошуа оценил возможность подраться по правилам MMA
Джошуа оценил возможность подраться по правилам MMA
Профессиональный бокс
07:26
Хирн: «Мы никогда не просили у Околи 500 тысяч фунтов стерлингов»
Хирн: «Мы никогда не просили у Околи 500 тысяч фунтов стерлингов»
Профессиональный бокс
06:50
Уоррен: «В следующем году Дюбуа и Джойс могут поучаствовать в нескольких хороших поединках»
Уоррен: «В следующем году Дюбуа и Джойс могут поучаствовать в нескольких хороших поединках»
Профессиональный бокс
04:55
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости