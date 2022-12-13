Поединок Джервонта – Райан Гарсия запланирован на 15 апреля, однако, бой может не состояться рамках легкого веса
Уорд назвал своего фаворита в поединке Джервонта – Райан Гарсия
Экс-чемпион мира не верит, что звездные боксеры пройдут всю дистанцию
13 декабря 10:39
Дэвис и Гарсия / Фото - boxingscene.comБывший чемпион мира и известный американский эксперт Андре Уорд поделился своим мнением относительно поединка между его звездными соотечественниками Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО) и Райаном Гарсией (23-0, 19 КО).
«Я думаю, что нужно поддержать «Танка» в этом бою. Этот поединок не лучший вариант ни для одного из парней, но я отдаю свое предпочтение Дэвису. Я основываюсь на его опыте, силе удара и его боксерских способностях».
«Райан – взрывной и очень быстрый. Танку придется с этим бороться. Это все будет проблемой для Джервонты, пока он не догонит своего соперника. Тут возникает вопрос, выдержит ли Гарсия удар Дэвиса? Когда Джервонта приземлит свой удар, сможет ли он сохранять самообладание и продолжать выполнять свой план на бой?».
«Если Гарсия это сделает, то у него будут хорошие шансы на победу, но это будет нелегко для обоих парней. Я сомневаюсь, что этот поединок пройдет всю дистанцию».
Ранее стало известно, что Гарсия и Дэвис проведут поединок 15 апреля, но перед этим Джервонта выйдет в ринг с Эктором Луисом Гарсией, а Райан с Мерсито Гестой.
Комментарии 0