Рой Джонс назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
Уоррен: «Если будет реванш Фьюри – Усик, я не думаю, что на его кону будет статус абсолютного чемпионства»
Глава Queensberry Promotions – о долгожданном мегафайте в супертяжелом дивизионе
22 декабря 18:13
Фьюри и Усик / Фото - badlefthook.comПрезидент промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью для talkSport заявил, что пока неизвестно, будут ли они вносить в контракт на поединок между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) пункт о реванше.
«Не уверен. Мы еще не добрались до этого, но я берусь предположить, что он все-таки будет, потому что, не дай бог, у кого-нибудь из них случится травма или что-нибудь еще пойдет не так – в таком случае реванш просто необходим. А как мы знаем, в боксе возможно все что угодно».
«На кону стоят четыре пояса, и они достанутся победителю. Если будет рематч, я не думаю, что на его кону будет статус абсолютного чемпионства, ведь с большой долей вероятности руководящие боксерские органы не допустят этого. Мне кажется, они просто скажут: «Хорошо, теперь вам пора драться со своими обязательными претендентами».
Ранее Боб Арум отреагировал на заявление Александра Красюка, что бой Фьюри – Усик состоится 4 марта.