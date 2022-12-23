Уоррен: «Если будет реванш Фьюри – Усик, я не думаю, что на его кону будет статус абсолютного чемпионства»
Уоррен: «Как британский фанат, я думаю, что мы все хотели бы увидеть, как Фьюри дерется с Джошуа, а не с Усиком»
Британский промоутер хочет увидеть, как «Цыганский король» станет лидером хэвивейта
23 декабря 17:24
Фрэнк Уоррен / Фото - boxingsceneПрезидент промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social рассказал, какой поединок является более привлекательным для любителей бокса, бой Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) с Александром Усиком (20-0, 13 KO) или «Цыганского короля» с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Я думаю, что в мире бокса, Усик более привлекательный соперник. Как фанат бокса, я все равно думаю, что это Усик. Но как британский фанат, я думаю, что мы все хотели бы увидеть, как Тайсон дерется с Джошуа. Это касается и меня, так как я хочу, чтобы Фьюри доказал, что является лучшим бойцом, чем «Эй Джей».
«Честно говоря, я очень надеялся, что во время прошлого поединка Тайсона, в его противоположном углу будет Джошуа, а не Дерек Чисора, но произошло, что произошло. Все же бой с Усиком намного лучше вариант, хотя бы потому, что Александр дважды победил «Эй Джейя».
«Что касается Джошуа, то Тайсон очень зол на него. Просто Фьюри на протяжении многих лет добивался боя с ним, а тем временем ценность Энтони уменьшилась. Его избили. Джошуа был трижды побежден в последних пяти боях».
Ранее Уоррен заявил, что пока неизвестно, будут ли они вносить в контракт на поединок между Фьюри и Усиком пункт о реванше.
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