Усик больше не с Красюком: в команде объяснили разрыв с промоутером
Сергей Лапин заявил, что чемпион готов прокладывать собственный путь без промоутера
около 2 часов назад
Директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Сергей Лапин прокомментировал прекращение сотрудничества боксера с промоутером Александром Красюком. Об этом он рассказал в интервью talkSPORT.
«Это закономерный шаг в карьере, который делали такие звезды, как Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо или Альварес. Усик дошел до момента, когда готов создавать собственный путь. Его профессиональная команда давно отвечает за основные аспекты – от тренировок до развития бренда. Решение было взвешенным, без споров и основывалось на взаимном уважении и понимании, что каждый должен идти своим путем».
По словам Лапина, разрыв произошел мирно, так как каждый из участников сотрудничества готов идти своим путем.
Усик, который стал двукратным абсолютным чемпионом мира, готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне.