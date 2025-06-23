Олег Гончар

Директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Сергей Лапин прокомментировал прекращение сотрудничества боксера с промоутером Александром Красюком. Об этом он рассказал в интервью talkSPORT.

«Это закономерный шаг в карьере, который делали такие звезды, как Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо или Альварес. Усик дошел до момента, когда готов создавать собственный путь. Его профессиональная команда давно отвечает за основные аспекты – от тренировок до развития бренда. Решение было взвешенным, без споров и основывалось на взаимном уважении и понимании, что каждый должен идти своим путем». Сергей Лапин

По словам Лапина, разрыв произошел мирно, так как каждый из участников сотрудничества готов идти своим путем.

Усик, который стал двукратным абсолютным чемпионом мира, готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне.