Усик – Дюбуа. Первым соперником нового абсолютного чемпиона может стать Паркер
Реванш между украинцем и британцем состоится 19 июля
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о возможном развитии событий после боя Усик – Дюбуа, сделав акцент на обязательных защитах чемпионских поясов. Слова приводит Sky Sports.
У нас большое шоу 19 июля – бой Усика с Дюбуа. На кону все четыре пояса. После этого поединка кто-то из них станет обладателем этих титулов, и тогда организации начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже давно в очереди.
Первым, скорее всего, будет WBO – это Джозеф Паркер. Думаю, следующим после него станет WBA.
Вордли теперь временный чемпион WBA, так что находится в хорошей позиции.
Уоррен – о реванше Усик – Дюбуа: «Ни один британец еще никогда не владел всеми четырьмя поясами».
Первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.