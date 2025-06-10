Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о возможном развитии событий после боя Усик – Дюбуа, сделав акцент на обязательных защитах чемпионских поясов. Слова приводит Sky Sports.

У нас большое шоу 19 июля – бой Усика с Дюбуа. На кону все четыре пояса. После этого поединка кто-то из них станет обладателем этих титулов, и тогда организации начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже давно в очереди.

Первым, скорее всего, будет WBO – это Джозеф Паркер. Думаю, следующим после него станет WBA.

Вордли теперь временный чемпион WBA, так что находится в хорошей позиции.