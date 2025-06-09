Олег Гончар

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью Ring Magazine рассказал о своих источниках мотивации.

На вопрос, что побуждает его продолжать карьеру после многочисленных достижений, Усик ответил, что главным стимулом являются не титулы или деньги, а его народ и команда.

«Меня вдохновляют мои люди — те, кто защищает нашу страну: украинские солдаты, матери, отцы, простые украинцы. Меня поддерживает моя команда, которая работает каждый день, каждую ночь, каждое утро. Себя мотивирую и сам. Деньги — это приятно, но без упорного труда их не заработать».

Усик, который в 2024 году дважды победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом, готовится к следующему бою. 19 июля в Лондоне он проведет реванш против Даниэля Дюбуа.