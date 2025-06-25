Олег Гончар

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к реваншу с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, запланированному на 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

По информации блогера Максима Диденко, стали известны спарринг-партнеры украинца:

Джек Муловаи (Бельгия, 16-4-1, 12 КО);

Питер Кадиру (Германия, 20-1, 12 КО);

Олевасеун Салами (Австрия, 9-0, 7 КО).

Все трое имеют африканские корни, что добавляет физического разнообразия к тренировкам. Муловаи и Салами работали с Усиком перед первым боем с Дюбуа в 2023 году, который завершился победой украинца техническим нокаутом. Кадиру, известный спаррингами с Энтони Джошуа, впервые присоединился к лагерю Усика.

Отметим, что ранее Усик провел спарринги с бойцом ММА Ярославом Амосовым.