Усик нанял спарринг-партнеров, которые помогали ему перед первым боем с Дюбуа.
Перед боем на Уэмбли Усик тренируется с тремя боксерами
около 2 часов назад
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к реваншу с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, запланированному на 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
По информации блогера Максима Диденко, стали известны спарринг-партнеры украинца:
Джек Муловаи (Бельгия, 16-4-1, 12 КО);
Питер Кадиру (Германия, 20-1, 12 КО);
Олевасеун Салами (Австрия, 9-0, 7 КО).
Все трое имеют африканские корни, что добавляет физического разнообразия к тренировкам. Муловаи и Салами работали с Усиком перед первым боем с Дюбуа в 2023 году, который завершился победой украинца техническим нокаутом. Кадиру, известный спаррингами с Энтони Джошуа, впервые присоединился к лагерю Усика.
Отметим, что ранее Усик провел спарринги с бойцом ММА Ярославом Амосовым.