Олег Гончар

В Лондоне на главной футбольной арене Великобритании прошел поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Бой начался нервно для Дюбуа, который суетился, ища дистанцию для атаки и вместо этого пропустил несколько джебов. Во втором раунде Усик нарастил преимущество благодаря подвижности и точности.

В третьем Дюбуа активизировался, нанеся несколько точных ударов, но Усик ответил один раз и Даниэль начал отступать.

В четвертом раунде украинец снова вернул преимущество за счет работы ног. После этого британец попытался ударить ниже пояса.

Кульминация наступила в пятом раунде, в котором Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а после добивания британец упал на настил и не смог подняться — нокаут.

Благодаря победе Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира и во второй раз в супертяжелом весе.

После боя Усик поблагодарил соперника за поединок и заявил, что не думает о следующем бою. При этом, Александр попросил фанатов выбрать между Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой и Джозефом Паркером. Больше всего публике понравилась идея с Паркером.

Все детали поединка Усик — Дюбуа 2.