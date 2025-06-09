Олег Гончар

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью CNN обратился к президенту США Дональду Трампу с эмоциональным призывом помочь Украине в войне против России.

При этом Усик раскритиковал Трампа за его заявления о быстром прекращении войны, отметив, что тот не несет ответственность за свои слова.

«Дональд Трамп, откройте глаза, помогите моему народу. Он сказал, что остановит войну за день или месяц, но не ответил за эти слова. Зачем так говорить?»

Усик предложил Трампу приехать в Украину тайно и пожить неделю в его доме в Киевской области, например, на Оболони или Троещине, где российские ракеты обстреливают жилые дома.

«Я дам ему дом, охрану, полную безопасность. Пусть увидит, как летают ракеты и как живут люди».

Напомним, Джозеф Паркер назвал главный плюс Усика в боксе.