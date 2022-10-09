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Усик посетил госпиталь с ранеными военными
Украинский боксер приехал в Кривой Рог
09 октября 13:57
Александр Усик
Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) посетил Кривой Рог.
Вместе с главой военной администрации Кривого Рога Александром Вилкулом и нардепом Юрием Корявченковым Усик проведал в госпитале раненых военнослужащих.
Напомним, ранее в сети появились фото уставшего Усика.
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