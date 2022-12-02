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Усик после возможной победы над Фьюри может провести бой с Альваресом или Мейвезером

Украинец готов выйти в ринг со звездами бокса
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 09:47
Усик после возможной победы над Фьюри может провести бой с Альваресом или Мейвезером
Александр Усик / Фото - apnews.com
Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что в будущем его подопечный вернется в крузервейт, чтобы провести выставочный поединок с кем-то из мировых звезд.

«Усик упоминал о возвращении в первый тяжелый вес. Он говорил, что в супертяжелом весе в тренировочном лагере приходится работать на 50 процентов больше. В нормальных условиях он крузер».


«Усик говорил, что после того как победит Тайсона Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира, он может спуститься и подраться, к примеру, с Канело или Мейвезером. Больше по приколу, скорее в выставочном бою. Это то, о чем он упоминал, потому что быть супертяжеловесом – это большой вызов для него».


«Думал ли он о выступлении в полутяжелом весе? Это невозможно. Пожалуй, для этого ему придется отрезать себе ногу. Я не думаю, что это реально».


Напомним, что в данный момент на поединке с Усиком активно настаивает обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович.

Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Флойд Мейвезер Сауль Альварес Александр Красюк

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