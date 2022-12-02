Фьюри пообещал нокаутировать Усика, если он явится на его бой в Лондоне
Усик после возможной победы над Фьюри может провести бой с Альваресом или Мейвезером
Украинец готов выйти в ринг со звездами бокса
02 декабря 09:47
Александр Усик / Фото - apnews.comПромоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что в будущем его подопечный вернется в крузервейт, чтобы провести выставочный поединок с кем-то из мировых звезд.
«Усик упоминал о возвращении в первый тяжелый вес. Он говорил, что в супертяжелом весе в тренировочном лагере приходится работать на 50 процентов больше. В нормальных условиях он крузер».
«Усик говорил, что после того как победит Тайсона Фьюри и станет абсолютным чемпионом мира, он может спуститься и подраться, к примеру, с Канело или Мейвезером. Больше по приколу, скорее в выставочном бою. Это то, о чем он упоминал, потому что быть супертяжеловесом – это большой вызов для него».
«Думал ли он о выступлении в полутяжелом весе? Это невозможно. Пожалуй, для этого ему придется отрезать себе ногу. Я не думаю, что это реально».
Напомним, что в данный момент на поединке с Усиком активно настаивает обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович.