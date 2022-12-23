Красюк: «Усик может нокаутировать Фьюри. Чем больше шкаф, тем громче он падает»
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Титулованный боксер призвал известных людей присоединиться к помощи украинскому народу
23 декабря 20:22
Александр Усик / Фото - japantimes.co.jpОбладатель титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) пожертвовал 13,8 миллиона гривен фонда Newkraine на восстановление села Мощун Киевской области.
«Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнеса и международных фондов присоединиться и поддержать Newkraine. Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас».
Благодаря вкладу Усика платформа Newkraine построит 10 эргономичных модульных домов, созданных по европейским технологиям от украинских подрядчиков.
Отметим, что жилые дома в селе Мощун были уничтожены в результате наступления рашистских захватчиков на Киев.
Напомним, промоутер Александр Красюк заявил, что затягивание с организацией поединка Усика против Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) может привести к его срыву.
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