Олег Гончар

Реванш між чемпіоном WBA, WBC і WBO Александром Усиком и владельцем пояса IBF Даниэлем Дюбуа, запланированный на Уэмбли в Лондоне, пройдет 19 июля.

По информации портала bet365.com, призовой фонд составит 150 млн фунтов.

Точное распределение гонорара между боксерами не разглашается, но, учитывая статус Усика как объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе, предполагается, что он получит большую долю. По приблизительным оценкам, распределение может составить 65/35 в пользу украинца. Таким образом, Усик может заработать около 100 млн фунтов, а Дюбуа — примерно 50 млн фунтов.

Эти суммы, хотя официально и не подтверждены, подаются одним источником, вероятно, станут крупнейшими выплатами в профессиональных карьерах обоих боксеров.