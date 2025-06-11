Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) в интервью Ring Magazine поделился планами на будущее после матча-реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Украинец мечтает провести бой на главном стадионе страны — НСК Олимпийский в Киеве.

Не так уж часто думаю о завершении карьеры, хотя иногда такие мысли появляются. Сколько боев у меня ещё осталось? Ну, может, десять (смеется — ред.). Хотя нет, это неправда. Сейчас я не могу сказать точно.

Где бы я хотел провести следующий бой? На Олимпийском в Киеве. А с кем? Пока что и понятия не имею.