Усик: «Виталий Кличко как старший брат»

Александр рассказал о советах братьев Кличко

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube- канала USYK17 рассказал о советах Виталия и Владимира Кличко.



«Я общаюсь с обоими братьями. Владимир больше подсказывает спортивные моменты, а Виталий Владимирович, как старший брат, подсказывает более жизненные и спортивные моменты. Но у меня есть своя команда и тренер. То, что люди говорят я слышу, но использовать это или нет, то я уже смотрю ли это будет полезно для меня и тогда я это использую. А так многие говорят мне что делать, но тренерский штаб у меня хороший и я их слушаю».

Напомним, Усик также рассказал, что боксировал с другим Чисорой, чем Фьюри.