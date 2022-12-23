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Усик вошел в топ-3 рейтинга Р4Р от ESPN. На вершине продолжает находиться Кроуфорд

Будущий соперник Ломаченко потерял одну позицию
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 15:23
Усик вошел в топ-3 рейтинга Р4Р от ESPN. На вершине продолжает находиться Кроуфорд
Александр Усик / Фото - ringnews24
Авторитетный телеканал ESPN обновил свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В топ-10 произошли две перестановки: чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик сместил с третьей позиции звездного полусредневеса Эррола Спенса, также свою позицию потерял абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни.

На вершине рейтинга продолжает обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд
Топ-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Иноуэ

3. Александр Усик

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Тайсон Фьюри

7. Дмитрий Бивол

8. Артур Бетербиев

9. Девин Хэйни

10. Шакур Стивенсон
Ранее ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров легкого дивизиона.


Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Девин Хэйни

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