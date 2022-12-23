Американский промоутер: «Усик может называться лучшим в истории супертяжелого веса»
Усик вошел в топ-3 рейтинга Р4Р от ESPN. На вершине продолжает находиться Кроуфорд
Будущий соперник Ломаченко потерял одну позицию
23 декабря 15:23
Александр Усик / Фото - ringnews24Авторитетный телеканал ESPN обновил свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
В топ-10 произошли две перестановки: чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик сместил с третьей позиции звездного полусредневеса Эррола Спенса, также свою позицию потерял абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни.
На вершине рейтинга продолжает обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:
1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Иноуэ
3. Александр Усик
4. Эррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Тайсон Фьюри
7. Дмитрий Бивол
8. Артур Бетербиев
9. Девин Хэйни
10. Шакур Стивенсон
Ранее ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров легкого дивизиона.
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