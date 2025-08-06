Усик возглавил обновленный рейтинг P4P по версии Sports Illustrated
Издание обновило рейтинг лучших боксеров мира P4P — есть изменения
20 минут назад
Популярное издание Sports Illustrated опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Рейтинг снова возглавил абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. За ним следуют Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ.
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся с 9-го на 6-е место. Дзунто Накатани, который был 10-м, сейчас восьмой.
Рейтинг P4P от Sports Illustrated
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4 (7). Дмитрий Бивол
5. Джесси Родригес
6 (9). Шакур Стивенсон
7 (6). Сауль Альварес
8 (10). Дзунто Накатани
9 (8). Давид Бенавидес
10 (7). Артур Бетербиев
Напоминаем, Сауль Альварес назвал топ-3 бойцов pound-for-pound.