Усик — второй в мире. Опубликован топ-20 боксеров независимо от весовой категории
На первом месте – Сауль Альварес
около 1 часа назад
Авторитетный британский портал Give Me Sport опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров мира независимо от весовой категории. Рейтинг составлен на основе голосования болельщиков на платформе Ranker.
Возглавил список абсолютный чемпион мира во втором среднем весе — мексиканец Сауль Альварес
Украинец Александр Усик, который недавно стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, занял вторую строчку. Третье место — у непобедимого американца Джервонты Дэвиса.
Топ-20 лучших боксёров мира
Сауль Альварес
Александр Усик
Джервонта Дэвис
Дмитрий Бивол
Теренс Кроуфорд
Артур Бетербиев
Наоя Инуэ
Райан Гарсия
Дэвид Бенавидес
Тайсон Фьюри
Геннадий Головкин
Энтони Джошуа
Шакур Стивенсон
Теофимо Лопес
Эррол Спенс-младший
Муроджон Ахмадалиев
Тим Цзю
Девин Хейни
Джозеф Паркер
Джай Опетая
Чемпион WBC: «Усик – один из лучших, но нужен единственный удар, чтобы полностью изменить бой».
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