Супруга Усика показала угрозы, которые ей пишут в социальных сетях
Усик высмеял бой Фьюри с Чисорой
Александр не понял, зачем Тайсону этот бой
31 октября 09:48
Фото: Sky News
Украинский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) высказался о третьем бое чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) с Дереком Чисорой
(33-12, 23 KO). Слова украинца приводит журналист Майкл Бенсон.
«Это немного заставляет меня смеяться. Почему он это делает?»
Напомним, билеты на бой Фьюри – Чисора 3 стоят больше чем на поединок Усик – Джошуа.
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