Менеджер Усика: «Александр не может избить Фьюри»
Усик не заинтересован в поединке с Уайлдером
Климас заявил, что украинец нацелен на бой с Фьюри
08 октября 09:18
Фото: Instagram
Менеджер Александра Усика (20-0, 13 KO) Эгис Климас в интервью ESNEWS заявил, что украинец не заинтересован в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO):
Сейчас мы заинтересованы только в унификации (поединке с Фьюри). Объединительном бою с Тайсоном.
Американец надеется, что Усик – человек слова и даст бой.
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