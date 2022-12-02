В случае победы над Менди Беринчик заключит соглашение с промоутером Фьюри

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Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о возможном развитии карьеры Дениса Беринчика (16-0, 9 KO):



Мы говорили о Co-промоушене Денисе Беринчике. Все это вылилось в поединок Беринчика… На тот момент с EBU у меня было готовое сражение с Менди. И предложение заключалось в том, что мы это сражение ставим, Денис побеждает и мы идем дальше как co-промоутер. Таким образом, этот бой оказался в андеркарде Фьюри – Чисора. Что приятно, это большой шаг для Дениса.