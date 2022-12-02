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В случае победы над Менди Беринчик заключит соглашение с промоутером Фьюри

В таком случае Красюк и Уоррены будут заниматься карьерой украинца
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 16:49
В случае победы над Менди Беринчик заключит соглашение с промоутером Фьюри
Фото: lb.ua

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о возможном развитии карьеры Дениса Беринчика (16-0, 9 KO):

Летом я встретился с Фрэнком и Джорджем Уорренами и обратился с предложением: «В Украине война, у нас сейчас… Мы не сможем ничего проводить. Вы наши друзья-партнеры, не хотите ли принять участие в уже готовой карьере и прийти к тем несколько шагов, которые необходимо сделать». Мы получили согласие. Это заняло некоторое время, пока мы согласовывали всю документальную часть.

Мы говорили о Co-промоушене Денисе Беринчике. Все это вылилось в поединок Беринчика… На тот момент с EBU у меня было готовое сражение с Менди. И предложение заключалось в том, что мы это сражение ставим, Денис побеждает и мы идем дальше как co-промоутер. Таким образом, этот бой оказался в андеркарде Фьюри – Чисора. Что приятно, это большой шаг для Дениса.

Беринчик провел первую дуэль взглядов с Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Источник: BoxOffice Олег Шумейко-младший
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Денис Беринчик

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