В Великобритании назвали следующего соперника Фьюри

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Тайсон закончит еще одну трилогию
08 октября 15:00
Фото: BT Sport
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) вернется в ринг 3 декабря. В Кардиффе «Цыганский король» будет сражаться с соотечественником, сообщает The Sun.
По информации источника Фьюри проведет третье сражение с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO). Отметим, что Тайсон в 2011 году победил единогласным решением судей, а в 2014 году завоевал досрочную победу.
Напомним, что Чисора заявлял о завершении карьеры. Хотя с такой же риторикой раньше выступал и Фьюри.
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