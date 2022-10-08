В Великобритании назвали следующего соперника Фьюри

Тайсон закончит еще одну трилогию

Фото: BT Sport

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) вернется в ринг 3 декабря. В Кардиффе «Цыганский король» будет сражаться с соотечественником, сообщает The Sun.



По информации источника Фьюри проведет третье сражение с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO). Отметим, что Тайсон в 2011 году победил единогласным решением судей, а в 2014 году завоевал досрочную победу.

Напомним, что Чисора заявлял о завершении карьеры. Хотя с такой же риторикой раньше выступал и Фьюри.