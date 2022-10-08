«Наш спорт – самый жестокий, но далеко не самый опасный». Гэтжи сравнил бокс и ММА
В военных действиях с рашистами погиб боксер из Черновцов
Юрий Иванович защищал Украину от нечисти
08 октября 20:00
Юрий Иванович / Фото - ФБУКандидат в мастера спорта по боксу Юрий Иванович погиб в боях с рашистами, защищая Украину. О смерти боксера сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.
«Федерация бокса Украины с большой скорбью сообщает, что на войне с российскими захватчиками погиб еще один наш собрат, кандидат в мастера спорта по боксу из Черновцов, Юрий Иванович. Светлая память, герою и искренние соболезнования родным».
Напомним, ранее в Изюме было эксгумировано тело чемпиона Украины по боксу среди юниоров.
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