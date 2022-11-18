Валлин может провести поединок с Паркером
Валлин: «Думаю, я заслужил бой с Джошуа»
Шведский боксер хочет встретиться с Эй Джеем
18 ноября 18:19
Отто Валлин / Фото: DAZNШведский супертяжеловес Отто Валлин (24-1, 14 KO) в комментарии SecondsOut рассказал о желании провести поединок против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
Команда Джошуа не связались со мной лично, но я знаю, что были переговоры между Эдди и Дмитрием, моим промоутером. Там есть какие-то переговоры. Я не знаю, на какой стадии они. Я надеюсь, что бой будет.
Я бы очень хотел этот бой. Джошуа, я до сих пор считаю одним из лучших в дивизионе, и у него очень громкое имя. Сражаясь с ним и избивая его, я думаю, это действительно могло бы продвинуть мое имя и поднять меня к новым высотам. Думаю, я заслужил этот бой.
Ранее мы сообщали, что промоутер Джошуа заявил, что в ближайший год Усик начнет отдавать чемпионские титулы.
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