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Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»

Швед хочет поединка с бывшим обладателем титулов
Бокс Профессиональный бокс
11:12
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Отто Валлин / Фото - boxingscene.com
Шведский супертяжеловес Отто Валлин (24-1, 14 KO) считает, что экс-обладатель титулов британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) должен выбрать его в качестве своего следующего оппонента.

Цитирует Валлина boxingscene.com.

«Я думаю, это хорошо, что мое имя упоминается, но я бы хотел быть главным кандидатом на бой. Я думаю, что Уайт здорово подходит Джошуа стилистически, он нокаутировал его в их первом бою. Сомневаюсь, что Диллиан сильно изменился».


«Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами. Я хороший боксер, к тому же еще и левша. Поэтому я думаю, что могу выступить с Джошуа лучше. Я зарекомендовал себя с Фьюри, дал ему действительно тяжелый бой. С Уайтом он разобрался гораздо легче, чем со мной».


«Исходя из этого, я считаю, что мой бой с Джошуа будет намного лучше. Мы дважды дрались в любителях, я проиграл близким решением судей, но эти бои могли сложиться в любую сторону. Мы спарринговали раньше, так что достаточно хорошо знаем друг друга».


Напомним, Джошуа проведет свой следующий бой с Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО). Запасным вариантом является именно Валлин.

Владимир Кириченко
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Отто Валлин Энтони Джошуа

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