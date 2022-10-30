Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса. Как это было

Представляем главный бой осени в мире бокса

Василий Ломаченко, Джемейн Ортис

Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса



По итогам 12 раундов судьи отдали победу Ломаченко: 115:113, 116:112, 117:111.

12 Раунд! Василий хорошо начал раунд и отметился точными ударами. Затем он продолжил перебивать соперника, хоть это и было тяжело.

11 Раунд! Ломаченко продолжил работать первым номером, часто нарываясь на джеб. В середине трехминутки украинец начал вкладываться в удары, но из-за этого он больше промахивается. Очевидна усталость украинца, как и усталость американца.

10 Раунд! Ломаченко начал снова поддавливать оппонента к канатам и наносить свои удары по этажам. Ортис в ответ ничего не мог сделать пока в концовке не начал бить по корпусу.

9 Раунд! В начале второй минуте два удара украинца немного пошатнули американца, но он быстро восстановился и продолжил беспокоить Василия своим джебом. С позиции второго номера Ломаченко перебивал Ортиса в плане точности. Джемейн чаще выбрасывал удары и меньше попадал.

8 Раунд! Ломаченко продолжил прессинговать своего оппонента и он точнее. Однако соперник уступает ему в скорости не настолько сильно, чтобы можно было говорить об уверенной победе украинца.

7 Раунд! Ломаченко продолжил жалить одиночным или комбинацией из двух ударов. Ортис отвечает джебом или комбинацией из джеба, прямого и удара по корпусу. В концовке уже Джемейн работал первым номером.

6 Раунд! Ломаченко продолжил прессинговать оппонента джебом и ударами на сближении. Ортис если не успевал, то клинчевал, где украинец также пробивал серии ударов. В концовке Джемейн донес свою серию, но, пропустил он в течение раунда намного больше.

5 Раунд! Ломаченко пошел в атаку и отметился точными попаданиями и затем продолжил прессинговать в высоком темпе. Ортис с позиции второго номера не всегда успевал уйти от ударов и пробить в ответ, но он на высоких скоростях смотрелся очень достойно.

4 Раунд! У Ломаченко пока преимущество в движении на ногах, но не настолько большое, чтобы покончить с Ортисом очень быстро. Украинец меньше наносит ударов, тогда как соперник очень много их выбрасывает. При этом, у василия лучший процент попаданий, но американец может взять количеством.

3 Раунд! Ломаченко продолжает прессинговать оппонента, но в позиции второго номера Ортис еще опасен.

2 Раунд! Ломаченко занял центр ринга и начал поддавливать соперника. При этом, Ортис опасен своим джебом, из-за которого у украинца уже появились синяки под глазом. Когда у Василия проходили комбинации из двух ударов, то Джемейн клинчевал, а выходил из него с ударом. Пока Ортис переигрывает Ломаченко.

1 Раунд! Ортис работал в основном через джеб и иногда подключал к нему правый прямой. Ломаченко весь раунд только двигался и искал дистанцию. Первые удары от него увидели только на последней минуте. Джемейн же в концовке подключил удары по корпусу.

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" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Ортис.

В ночь на 30 октября на боксерском шоу Top Rank состоится бой экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и американского проспекта Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).



Ломаченко последний бой провел в декабре 2021 года, выиграв решением судей экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.

Ортис в мае текущего года выиграл у экс-чемпиона мира во втором полулегком весе Джеймела Херринга.