Олег Гончар

В немецком Киле украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (14-1, 8 КО) одержал впечатляющую победу нокаутом над американцем Кристофером Лавджоем (20-1-1, 20 КО).

Выхрист нокаутировал на 28-й секунде первого раунда.

Для 41-летнего Лавджоя, который в последний раз выходил на ринг в марте 2023 года, этот бой стал первым после длительного перерыва.

Эта победа стала для 32-летнего украинца второй подряд в 2025 году. В апреле он победил 44-летнего Райдэла Букера единогласным решением судей.