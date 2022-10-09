Винничанин Головащенко досрочно уступил в титульном поединке

Украинец не смог продолжить бой из-за травмы

Роман Головащенко

В немецком Фалькензе украинский тяжеловес Роман Головащенко (21-6, 19 КО) проиграл в поединке за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBA боснийцу Эдину Пухало (22-1, 21 КО).



Перед поединком Пухало считался фаворитом, но так получилось, что выиграл он благодаря травме соперника. После второго раунда Головащенко отказался продолжать бой из-за травмы плеча.

После боя Пухало повел себя достойно, и согласился дать украинцу реванш.

Отметим, что Головащенко впервые боксировал в 2022 году. Свой крайний поединок он провел в декабре 2021-го, нокаутировав Тариэла Джафарова.