Владимир Кличко: «Мы атаковали игрушки путина...»
Легенда бокса вспомнил историю
около 11 часов назад
Владимир Кличко / Фото - badlefthook.co
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко отреагировал на атаку России на украинские города в ночь на 6 июня.
«Ми атакували игрушки путина – в ответ он продолжает атаковать наших мирных жителей. История знает: империи нужна война, чтобы выжить. А нам нужен мир, чтобы жить.
История также показывает: со временем любая империя рушится. На четвертом году этой варварской войны очевидно, что россия путина превратилась во врага жизни, демократии и человечества.
Выложимся по полной, чтобы российская империя повторила упадок всех предыдущих империй. Поддержите Украину сейчас».
Напомним, украинский тренер дал неутешительный прогноз по возвращению младшего Кличко на ринг.
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