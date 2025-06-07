Владимир Кличко: «Мы атаковали игрушки путина...»

Легенда бокса вспомнил историю 

около 11 часов назад

Володимир Кличко / Фото - badlefthook.com
Владимир Кличко / Фото - badlefthook.co
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Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко отреагировал на атаку России на украинские города в ночь на 6 июня.

«Ми атакували игрушки путина – в ответ он продолжает атаковать наших мирных жителей. История знает: империи нужна война, чтобы выжить. А нам нужен мир, чтобы жить.

История также показывает: со временем любая империя рушится. На четвертом году этой варварской войны очевидно, что россия путина превратилась во врага жизни, демократии и человечества.

Выложимся по полной, чтобы российская империя повторила упадок всех предыдущих империй. Поддержите Украину сейчас».

Напомним, украинский тренер дал неутешительный прогноз по возвращению младшего Кличко на ринг.

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