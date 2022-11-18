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Владимир Кличко хочет построить 12 центров для украинских детей, пострадавших от нападения россии

Украинец хочет помочь детворе вернуться к нормальной жизни
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 18:28
Владимир Кличко хочет построить 12 центров для украинских детей, пострадавших от нападения россии
Фото: Facebook

Легенда хэвивейта Владимир Кличко в своем Instagram сообщил о благотворительной инициативе, направленной на помощь украинским детям, пострадавшим от полномасштабной агрессии россии:

Дети в Украине переживают невероятно трудные времена. Многие из них потеряли свои семьи или дома.

Война унесла их нормальную жизнь. У них нет обычной жизни, безопасного места. И они особенно подвержены риску, когда зимой нет отопления и электричества. Потому срочно нужна помощь!

RTL рано осознал эту потребность и вместе с нами, командой организации #МиВсеУкраинцы, выбрали проект помощи – проект, близкий нашим сердцам. Поэтому я благодарю RTL и всех, кто поддерживает марафон донатов.

На собранные средства мы откроем 12 центров дневного пребывания в разных регионах для детей, потерявших семью или дом. Дети получают место, где они могут играть и учиться вместе. И они получают психологическую и образовательную поддержку.

Война еще не закончилась, а страдания детей неизмеримы. ПОЖАЛУЙСТА, ДОНАТЬТЕ! Ссылка в био!

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Напомним, ранее Владимир отдал на благотворительный аукцион первый экземпляр своей новой книги.

Олег Шумейко-младший
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Владимир Кличко

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