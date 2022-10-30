Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Внук Мухаммеда Али выиграл свой 7-й бой в профи

Уолш подрался с малоизвестным джорнименом
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 08:47
Внук Мухаммеда Али выиграл свой 7-й бой в профи
Нико Али Уолш / Фото: twitter

На малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США внук легенды бокса Мухаммеда Али средневес Нико Али Уолш (7-0, 5 КО) не без проблем победил джорнимена Билли Вагнера (5-3, 1 КО).

Уолш начал поединок с позиции первого номера, но большую часть первого раунда искал дистанцию, чтобы пристреляться по оппоненту. Затем Уолш разбил оппоненту нос и заставил того выживать.

В конце второго раунда джорнимен перехватил инициативу и потряс внука Али.

Третий раунд оказался плюс-минус равным, поскольку Уолш опасался оппонента. Но благодаря этому мы увидели размены ударами.

Начиная с четвертого раунда Уолш завладел инициативой, и если в 4-м его перевес не был критическим, то в 5-м сопернику пришлось выживать.

В финальном шестом раунде зрителям подарили интересные размены ударами, по итогам которого показалось, что боксировали равные оппоненты.

Судьи по итогам поединка отдали победу Уолшу: 58:56, 58:56 и 59:55.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нико Али Уолш Мухаммед Али

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Внук Мухаммеда Али сравнил Ломаченко со своим легендарным дедом
Внук Мухаммеда Али сравнил Ломаченко со своим легендарным дедом
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 11:49
Внук Мухаммеда Али назвал сегодняшний хэвивейт замечательным, но не считает Усика или Фьюри равным своему легендарному деду
Внук Мухаммеда Али назвал сегодняшний хэвивейт замечательным, но не считает Усика или Фьюри равным своему легендарному деду
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 15:33
Внук Мухаммеда Али вернется на ринг в андеркарде Ярд – бетербиев
Внук Мухаммеда Али вернется на ринг в андеркарде Ярд – бетербиев
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 18:29

Новости: Бокс

WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
Профессиональный бокс
12:00
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Профессиональный бокс
11:48
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Профессиональный бокс
11:12
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Профессиональный бокс
10:00
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Профессиональный бокс
09:52
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Профессиональный бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Профессиональный бокс
09:22
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
08:59
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Профессиональный бокс
08:45
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости