Внук Мухаммеда Али выиграл свой 7-й бой в профи

Уолш подрался с малоизвестным джорнименом

Нико Али Уолш / Фото: twitter

На малой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США внук легенды бокса Мухаммеда Али средневес Нико Али Уолш (7-0, 5 КО) не без проблем победил джорнимена Билли Вагнера (5-3, 1 КО).



Уолш начал поединок с позиции первого номера, но большую часть первого раунда искал дистанцию, чтобы пристреляться по оппоненту. Затем Уолш разбил оппоненту нос и заставил того выживать.

В конце второго раунда джорнимен перехватил инициативу и потряс внука Али.

Третий раунд оказался плюс-минус равным, поскольку Уолш опасался оппонента. Но благодаря этому мы увидели размены ударами.

Начиная с четвертого раунда Уолш завладел инициативой, и если в 4-м его перевес не был критическим, то в 5-м сопернику пришлось выживать.

В финальном шестом раунде зрителям подарили интересные размены ударами, по итогам которого показалось, что боксировали равные оппоненты.

Судьи по итогам поединка отдали победу Уолшу: 58:56, 58:56 и 59:55.